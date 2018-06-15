منتخب إيران يحقق أول فوز له بمباراة افتتاحية في المونديال

حقق منتخب إيران أول فوز له في مباراته الافتتاحية، خلال مشاركته الخامسة بنهائيات كأس العالم، وذلك بعد فوزه المثير على المغرب في المباراة الأولى له في مونديال روسيا بهدف دون رد.

ونجح المنتخب الإيراني في الفوز بمباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية أمام المغرب، من خلال هدف ذاتي سجله اللاعب عزيز بوهدوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ويقع المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية في مونديال روسيا والتي تضم منتخبات؛ المغرب وأسبانيا والبرتغال.