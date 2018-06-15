ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منتخب إيران يحقق أول فوز له بمباراة افتتاحية في المونديال

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:59 م
منتخب إيران يحقق أول فوز له بمباراة افتتاحية في المونديال
المغرب وإيران
طباعة
منى العوضي
 

حقق منتخب إيران أول فوز له في مباراته الافتتاحية، خلال مشاركته الخامسة بنهائيات كأس العالم، وذلك بعد فوزه المثير على المغرب في المباراة الأولى له في مونديال روسيا بهدف دون رد.

 

ونجح المنتخب الإيراني في الفوز بمباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية أمام المغرب، من خلال هدف ذاتي سجله اللاعب عزيز بوهدوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

 

ويقع المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية في مونديال روسيا والتي تضم منتخبات؛ المغرب وأسبانيا والبرتغال.

 

المزيد عن: رياضة المغرب والبرتغال المباراة الافتتاحية الأخبار الرياضية اسبانيا والبرتغال إيران أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
0
x
14:00
1
أوروجواي
المغرب
0
x
17:00
1
إيران
البرتغال
2
x
20:00
1
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 9:10:03 PM