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عمرو عبدالحميد: عدم مشاركة "محمد صلاح" أثرت على المنتخب أمام أوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:56 م
عمرو عبدالحميد: عدم مشاركة محمد صلاح أثرت على المنتخب أمام أوروجواي
اللاعب محمد صلاح
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن مشاعر الجماهير المصرية في روسيا عقب الهزيمة أمام أوروجواي متباينة، مشيرًا إلى أن "النتيجة غير عادلة".

وأضاف عبد الحميد، في برنامج "هنا روسيا" على قناة "ten"، أن "المنتخب المصري كان ندًا لفريق بحجم أوروجواي، وتلك هي كرة القدم ولابد من فاز ومهزوم"، مؤكدًا أن "المنتخب المصري قدم مباراة رائعة".

وأكد أن "المنتخب المصري لم يكن لديه أي رهبة عند المواجهة مع أوروجواي، ولدينا فرصة أمام روسيا والسعودية".

وتابع: أكدت الجماهير المصرية أن المنتخب أدى مباراة رائعة، وأن الفرص الهجومية لم نستطع استغلالها، مشيرًا إلى أن "عدم مشاركة محمد صلاح أثرت على المنتخب".
المزيد عن: مواجهة اوروجواي منتخب مصر محمد صلاح مباراة روسيا والسعودية
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