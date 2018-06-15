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رابط بث مباشر مباراة اسبانيا والبرتعال يلا شوت | كورة لايف

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:27 م
رابط بث مباشر مباراة اسبانيا والبرتعال يلا شوت | كورة لايف
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة اسبانيا والبرتغال اليوم فى افتتاح كاس العالم البرتغال 2018 بتاريخ 15-6-2018 حيث يقدم يلا شوت بث مباشر مباراة اسبانيا والبرتغال كاس العالم كورة لايف مباراة اسبانيا والبرتغال مشاهدة بث مباشر مباراة اسبانيا والبرتغال يلا شوت .

 

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