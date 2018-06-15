احتفالاً بعيدها الـ7.. "واتساب" يعلن عن مفاجئة في دعم إصدارات أندرويد القديمة!

أعلنت شركة واتساب عن مفاجئة من العيار الثقيل في دعم إصدارات أندرويد القديمة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيدها السابع.





ونشرت الشركة تقريرا قالت فيه "إن هذه المناسبة تشكل أيضاً فرصة للنظر إلى الماضي وتقييمه. عندما أطلقنا واتساب عام 2009، كان استعمال الناس للأجهزة الخلوية مختلفاً تماماً عما هو عليه اليوم، حيث كان متجر آبل حديثاً لا يبلغ عمره سوى بضعة أشهر. وكان ما يقارب 70 % من الأجهزة الذكية المستخدمة حينها يعتمد إما على نظام تشغيل بلاكبيري أو على نوكيا. في المقابل كانت الأجهزة التي تعتمد على أنظمة التشغيل التي تقدمها Google أو Apple أو مايكروسوفت – والتي تشكل اليوم 99.5% من المبيعات – تستحوذ على 25 % من مجمل مبيعات الأجهزة الخلوية".





وأعلنت الشركة سابقاً بأن أنظمة التشغيل الآتية انتهى دعمها بحلول عام 2016 الماضي وهي كالآتي :–





- أنظمة تشغيل بلاكبيري وأجهزة بلاكبيري 10 .

- نوكيا S40.

- نوكيا Symbian S60.

- أندرويد 201 وأندرويد 202.

- ويندوز فون 7.

- أيفون 3GS/iOS 6.





لكن المفاجئة الجديدة بأن بعذ هذه الأنظمة قد أعادت واتساب دعمها ومن بينها أنظمة أندرويد القديمة حتى عام 2020 والبعض الآخر حتى نهاية العالم الحالي 2018 وحسب الآتي :–





- أجهزة نوكيا S40 بعد تاريخ 31 ديسمبر 2018.

- أجهزة أندرويد التي تعمل على نظام تشغيل 2.3.7 والإصدارات السابقة بعد تاريخ ١ فبراير 2020.

- أجهزة أي فون التي تعمل على نظام تشغيل iOS 7 والإصدارات السابقة بعد تاريخ ١ فبراير 2020.



