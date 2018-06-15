رسميًا.. فورد تكشف عن أيقونتها "موستانج شيلبي GT350" بتحديثات جديدة

كشفت فورد رسمياً عن موستانج شيلبي GT350 بتحديثات جديدة لموديل 2019، تركز أغلبها على الانسيابية.





التحديثات الجديدة المستوحاة من GT500، تركز كثيراً على الأداء والانسيابية وفقاً لفورد، أما عن التصميم الخارجي فإن التغييرات تظهر في الشبك الأمامي والجنوط الجديدة خفيفة الوزن من الألمنيوم بمقاس 19 انش مع إطارات مطورة جديد من ميشلان، وأخيراً الجناح الخلفي الجديد. التحديثات الميكانيكية بدورها تشمل نظام التعليق، ومن الداخل تظهر التحديثات في المقاعد الجديدة وتصميم الباب الداخلي وشاشة النظام الترفيهي بمقاس 8 انش أصبحت قياسية.





ميكانيكياً تحمل موستانج شيلبي GT350 محرك V8 بسعة 5.2 لتر ينتج قوة تبلغ 526 حصان و 581 نيوتن-متر من العزم، يرتبط المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات.



