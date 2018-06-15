كافاني : حارس مصر عملاق ونتمنى حصد التأهل أمام السعودية



وقال كافاني في تصريحات صحفية عقب المباراة : "سيطرنا على مجريات المباراة ولم تكن الأمور بالشكل الذي نريده، فأهدرنا عددا كبيرا من الفرص ولذلك تأخر الفوز ولكن لم يساورني الشك في حصد النقاط الثلاث التي ستمنحنا فرصة جيدة للتأهل للدور الثاني".



وأضاف: "مصر لعبت بطريقة دفاعية محكمة فبمجرد فقدانه للكرة يعود الجميع للخلف ولكننا نجحنا في الشوط الثاني بتفكيك هذا التكتل من خلال الحركة السرعة وصناعة أكثر من فرصة خطرة ولكن المنتخب المصري لديه حارس مرمى عملاق استطاع إنقاذ أكثر من كرة كادت تسكن شباكه".



واختتم كافاني تصريحاته قائلاً : "لم نجد أنا وسواريز مساحات كثيرة ولذلك استخدمنا مهاراتنا على حساب السرعة لتحقيق أهدافنا ونعد الجماهير بأداء ونتائج أفضل وخاصة في اللقاء المقبل أمام السعودية الذي نتمنى أن يحسم تأهلنا للدور الثاني".

أشاد إدينسون كافاني نجم أوروجواي عقب الفوز على مصر بهدف نظيف في أولى مبارياته في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بمحمد الشناوي حارس مرمى مصر، كما أعرب عن أمله في حسم التأهل لدور الستة عشر على حساب السعودية.