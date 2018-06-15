رياضيون يعلقون على خسارة مصر أمام أوروجواي.. ورد صادم من صاحب هدف الفوز

تلقى منتخب مصر، خسارة قاتلة أمام أوروجواي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب إيكاترينبرج أرينا، في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بتسجيل خوسيه خيمينز هدف التقدم في الدقيقة 89 من عمر اللقاء المقام بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم، إلا أن المحللين الرياضيين، أشادوا بأداء المنتخب البطولي، وأنه لا يستحق الخسارة.





جاء الهدف من ضربة ثابته على حدود منطقة الجزاء المصرية من الجهة اليمنى وحولها خيمينز داخل مرمى محمد الشناوي.









أسطورة أرسنال: منتخب مصر لا يستحق الخسارة أمام أوروجواى

أبدى أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي مارتن كيون، حزنه الشديد لهزيمة منتخب مصر أمام أوروجواى بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.





وقال مارتن كيون في تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية: "أشعر بالحزن لخسارة المنتخب المصرى أمام أوروجواى، هدف أوروجواى جاء عكس مجريات اللعب تمامًا، أعتقد أن سواريز ورفاقه لم يستحقوا الفوز في مباراة اليوم".









"أبو تريكة": روح عظيمة وخسارة موجعة

محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، يقول إن المباراة شهدت مجهود كبير وروح عظيمة خسارة مؤلمة ولكنها انتهت نفكر الآن في المباراة القادمة يارجال".









وكتب "أبو تريكة"، في تدوينة عبر "تويتر" :"منتخب مصر مشرف لم تقصروا واستمروا تحن معكم".









"حسن": أداء مشرف وخسارة محزنة

بينما وجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق والإعلامي الحالي، الشكر للاعبي منتخب مصر على أدائهم الجيد أمام أوروجواي، مشددًا على أن الفراعنة سيتأهلوا للدور الـ ١٦.





وكتب "حسن"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": "رغم الخسارة المحزنة شكرًا لرجالة منتخب مصر، أداء مشرف شهادة ميلاد لحارس جيد أحمد الشناوي، شكرًا للاعبين على المجهود الكبير.. والله من خلال خبراتي وشوية شغل في الشق الهجومي منتخب مصر يقدر يكون في دور الـ ١٦".





"ميدو": برافو للمنتخب

وحرص أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لوادي دجلة وأحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق، على تحفيز الفراعنة بعد الخسارة من أوروجواي، قائلًا؛ "مباراة جيدة جدًا لمنتخبنا بها الكثير من الإيجابيات التي يجب أن نبني عليها المباراتين القادمتين.. التأهل مازال بالإمكان، برافو كل اللاعيبه كلكم رجالة.









صاحب هدف الفوز: منتخب مصر أرهقنا

وفي تعليق صادم، أكد خوزيه خيمينز نجم فريق أوروجواي وأتلتيكو مدريد، على صعوبة المنتخب المصري في مواجهة الفريقين اليوم بكأس العالم، معربًا عن سعادة الانتصار الذي حققه منتخب بلاده اليوم أمام منتخب مصر.





خيمينيز وقال: "هدف اليوم يزن ذهبًا لقد كانت مباراة مغلقة وجاءت الفرصة وكان جب أن نستغلها، أنا سعيد للغاية بهذا الهدف".





وأضاف: "المباراة كانت صعبة وشاقة ضد منتخب مصر توقعنا ذلك، لقد أغلقوا علينا كل المنافذ في الخلف، وحاولنا أن نلعب على التفاصيل الصغيرة".





واختتم تصريحاته: "نحن سعداء بالانتصار فهو أفضل بداية ضد فريق صعب للغاية، ونجحنا من خلاله في كسر عقدة استمرت 48 عام".





وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة أمام أوروجواي ويتكون من محمد الشناوي، أحمد حجازي، على جبر، محمد عبد الشافي، أحمد فتحي، محمد الننى، طارق حامد، تريزيجيه، عبد الله السعيد، عمرو وردة، مروان محسن.





وجاء تشكيل أوروجواي الذي أعلنه مدربهم أوسكار تاباريز مكونًا من فيرناندو موسليرا، جييرمو فاريلا، دييجو جودين، خوسيه خيمينيز، مارتن كاسيريس، نايتان نانديز، رودرجيو بينتانكور، ماتياس فيتشينو، جورجيان دي أراسكياتا، لويس سواريز، إدينسون كافان.









ويلتقى منتخب مصر مع روسيا في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى بينما تلعب أوروجواى مع السعودية.







