نصائح ذهبية للعناية ببشرتك بعد جلسات الليزر

تعاني الكثير من النساء والفتيات من مشكلة الشعر الزائد في الجسم، الذي يرجع إلى اضطراب في الهرمونات وزيادة الهرمون الذكري الذي يعمل على مضاعفة نسبة الشعر لدى المرأة، أو قد يرجع إلى عوامل وراثية.





ويكون اللجوء إلى الليزر في مثل هذه الحالات هو الحل السحري للتخفيف من الشعر الزائد بل القضاء عليه نهائيًّا، حيث يعمل جهاز الليزر على قتل البصيلة المسؤولة عن نمو الشعر، وتحتاج المرأة من 6 إلى 8 جلسات تقريبًا للقضاء عليه ويتوقف ذلك على كمية الشعر وكثافته لدى كل امرأة.





وينصح معظم أطباء الجلدية بضرورة تطبيق بعض الخطوات المهمة بعد عملية نزع الشعر الزائد للحفاظ على البشرة، لذا سننقل لكِ في هذا المقال بعض النصائح التي يوصي بها أطباء الجلدية من أجل العناية ببشرتكِ بعد الليزر.





1- الحصول على الراحة:

الراحة عامل مهم للحفاظ على بشرتك، لذا هي أمر ضروري بعد كل جلسة ليزر مباشرةً، يمكنكِ تمديد جسمك واستخدام وسادة عالية بوضعها تحت رأسك لرفعها لأعلى، مع الحرص على استخدام مكعبات الثلج بعد الليزر لتقليل الشعور بعدم الراحة فيما بعد.2. تنظيف البشرة برفق وحذر:





حاولي الابتعاد عن جميع أنواع الصابون والمنظفات التي تحتوي على مواد كيماوية وعطور، واستبدالها بمستحضرات أخرى من مواد طبيعية، كاستخدام العسل فقط ادهني وجهك بملعقة من العسل الطبيعي واغسليه بالماء البارد.





3- تجنب تقشير البشرة لمدة 3 أيام بعد الجلسة:

تقشير البشرة قد يسبب تهيجها ويزيد من احمرارها، لذا تجنبي تقشير بشرتك لمدة ثلاثة أيام بعد إجراء جلسة الليزر.





4- ترطيب البشرة:

احرصي على استخدام الكريمات المكونة من مواد طبيعية خالية من العطور ومرطبة ولطيفة على البشرة، حتى لا تتسبب في تهيج البشرة وخاصةً في الأسبوع الأول بعد الجلسة. يمكنكِ استخدام جل الصبار الخالي من المواد الكيماوية لترطيب أماكن الليزر.





5- تجنب ممارسة التمارين الرياضية العنيفة:

قد يسبب العرق زيادة حساسية البشرة، لذا حاولي الابتعاد قدر الإمكان عن الإجهاد والأعمال المرهقة كممارسة التمارين الرياضية العنيفة على الأقل في الأسبوع الأول بعد الجلسة، وأيضًا من الأفضل تجنب ممارسة بعض الرياضات مثل السباحة سواء في الماء المالح، أو في حمامات السباحة التي تحتوي على نسبة عالية من الكلور ولها تأثير ضار على البشرة.





6- تجنب استخدام طرق إزالة الشعر الأخرى:

خلال فترة إزالة الشعر باستخدام تقنية الليزر يجب عدم إزالة الشعر إلا بواسطة الحلاقة قبل الجلسة بيوم أو يومين، مع تجنب استخدام الطرق العادية لإزالة الشعر مثل الشمع أو الكريمات، لأن الليزر يحتاج لوجود جزء من الشعر داخل الجلد حتى يتم قتل البصيلة وضمان نجاح مفعوله.





7- عدم استخدام مزيلات العرق:

عند إجراء جلسات الليزر على منطقة تحت الإبطين، يفضل عدم استخدام مزيلات العرق بعد الليزر ولمدة يوم على الأقل حتى لا تؤدي إلى تهيج البشرة.





8- الوقاية من أشعة الشمس:

من أهم النصائح التي يجب الحرص على اتباعها هي عدم التعرض لأشعة الشمس في أوقات النهار ولمدة ثلاثة أيام بعد إجراء جلسة الليزر، وفي حالة الاضطرار إلى الخروج، لا بد من تغطية جميع المناطق الخاضعة لليزر بالكريم الواقي من الشمس، ومن المفضل استشارة الطبيب حول النوع الذي يتناسب مع طبيعة بشرتك ومعرفة نسبة الحماية المطلوبة.