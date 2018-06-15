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إقبال كثيف على شواطئ رأس البر فى أول أيام عيد الفطر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:09 م
إقبال كثيف على شواطئ رأس البر فى أول أيام عيد الفطر
شواطئ مدينة رأس البر
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هند الشيال
 
شهدت شواطئ مدينة رأس البر بدمياط، اليوم الجمعة، اقبالا جماهيريا للاحتفال بأول أيام عيد الفطر، واستقبلت المدينة المصطافين من كافة محافظات الجمهورية.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بتأمين شواطئ المدينة وتعزيزها بعدد ١٠٠ رجل انقاذ و٦ لانشات سريعة و٢ موتوسيكل مائى بالإضافة إلى عدد ٥ نقاط تمركز لتجميع الاطفال التائهين، وعدد ٤ سيارات إسعاف.

كما تقوم الوحدة بتكثيف المرور على شواطئ المدينة خلال اليوم للتأكد من انتظام سير العمل لتأمين رواد المدينة.
إقبال كثيف على شواطئ رأس البر فى أول أيام عيد الفطر
إقبال كثيف على شواطئ رأس البر فى أول أيام عيد الفطر
إقبال كثيف على شواطئ رأس البر فى أول أيام عيد الفطر
إقبال كثيف على شواطئ رأس البر فى أول أيام عيد الفطر
المزيد عن: محافظات عيد الفطر شواطئ مدينة رأس البر دمياط ايام العيد
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