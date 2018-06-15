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شاهد.. ماذا فعل السيسي مع أبناء الشهداء أثناء صلاة العيد (فيديو)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:08 م
شاهد.. ماذا فعل السيسي مع أبناء الشهداء أثناء صلاة العيد (فيديو)
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أمنية فوزي
 
شهد الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة لفتات إنسانية حامية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه أبناء الشهداء.

حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على احتضان أبناء الشهداء، أثناء الصلاة، والحوار معهم، والاستماع إليهم، فضلًا عن مشاركتهم في مشاهدة العروض المختلفة التي تم إعدادها لإدخال السرور على أبناء الشهداء، والاحتفال الذي شهد تكريمهم بعد صلاة العيد.
المزيد عن: عيد الفطر المبارك صلاة العيد الرئيس السيسي ابناء الشهداء
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