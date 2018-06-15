علامات تدل على إصابة الطفل الرضيع بضعف النظر

في السطور التالية، نعرض لكِ بعض من العلامات التي تنبئ بوجود مشكلات في الإبصار لدى طفلك الرضيع، وهي:-

1. الطفل قبل عمر 4 أشهر:

غالبًا ما تلاحظ الأم وجود انحراف في وضع العينين، غالبًا ما يتطور إلى حول.





2. الطفل أكبر من 4 أشهر:

عدم ملاحظة الطفل لوجود الأم.

عدم تمكنه من رؤية الأشياء إلا بعد تقريبها إليه.

تلمس الأشياء عند تقديمها إليه.

الميل برأسه بطريقة ملحوظة في محاولة للرؤية.

ضعف أو كسل إحدى العينين.

وجود نقاط بيضاء في بؤبؤ العين.

غيامة على القزحية.

سقوط أحد أو كلا الجفنين.

زيادة إفراز الدموع من العين.

زيادة حساسية العين للضوء الباهر.

وجود احمرار أو تورم أو إفرازات بصورة مستمرة أو متكررة داخل وحول العين.

حركة غير طبيعية للعين، غالبًا تكون عشوائية.





وعند ملاحظة الأم لبعضٍ من العلامات السابقة يجب عليها مراجعة طبيب الأطفال لفحص عيون الطفل، وتشخيص وجود انسداد في القنوات الدمعية، أو التهابات في عين الطفل.