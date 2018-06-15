إيران تفوز على المغرب بهدف قاتل في المونديال





وسجل عزيز بوهدوز هدف اللقاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.





وشهدت المباراة سيطرة نسبية من المنتخب المغربي، الذي فشل في استغلال كل الفرص التي اتيحت له.





وبهذا الفوز تصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما أصبح المغرب في قاع المجموعة بلانقاط.

نجح المنتخب الإيراني في تحقيق فوز غالي على نظيره المغربي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018.