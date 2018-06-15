تعرف على تفاصيل ومفاجآت الحلقة الأخيرة من "الوصية" (صور)

عرضت اليوم قناة cbc الحلقة الأخيرة من مسلسل "الوصية"، الذي يقوم ببطولته أكرم حسنى وأحمد أمين وريم مصطفى، واكتشف أكرم الذي يقدم شخصية ""ابو" خلال المشهد الأخير فى حلقة أمس، انه اليتيم الأخير ضمن الوصية التى تركها له طارق النويري والده، والذى يجسد شخصيته الفنان بيومى فؤاد.

كما اكتشف "ابو" من خلال الجزء الأخير فى الوصية، أن شاهي، التى تجسدها الفنانة ريم مصطفى هى ابنة طارق النويرى وليس هو، كما كشف سمسم الذي يقدمه أحمد أمين أن طارق النويرى والد "ابو" تعرض لمؤامرة قبل وفاته للزواج من بطة.

واختتمت الحلقة بأوبريت غنائى من كلمات أكرم حسنى، الذى قرر ان يكون طلبه فى الوصية، هو تحويل الفيلا المقيم بها إلى دار أيتام، واجتمع أغلب أبطال المسلسل فى المشهد الأخير فى فيلا "ابو" وسط الأطفال الأيتام.

مسلسل "الوصية" شارك فى بطولته نخبة من النجوم الشباب وقدموا أدوار مميزة تركت بصمة مع جمهور السوشيال ميديا، ويعد أبرزهم عارفة عبدالرسول ومحمد جمعة وولاء الشريف، كما ظهر مجموعة كبيرة من النجوم ضيوف شرف الحلقات، منهم محمد ممدوح وهشام عباس وسارة سلامة وأحمد فهمى ومجدى عبدالغنى.

المسلسل من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج كريم أبوذكرى مالك شركة k media.