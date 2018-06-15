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للمحجبات.. اعتمدي مكياج مي عز الدين في "رسايل" لإطلالة مميزة في العيد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:35 م
للمحجبات.. اعتمدي مكياج مي عز الدين في رسايل لإطلالة مميزة في العيد
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ظهرت مي عز الدين في مسلسلها رسايل الذي عُرض في رمضان 2018 بالحجاب، الأمر الذي أثار الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت الفتيات بتساءلن عن طريقة وضعها لمكياج طبيعي جعل البشرة ملساء خالية من العيوب تمامًا.

لقد طبّقت مكياجًا مختلفًا تمامًا هذه المرة في مسلسلها الرمضاني، واعتمدت على مكياج بتغطية كاملة، سواء كان باستخدام كريم الأساس، أو الكونسيلر تحت العين، حتى تبدو البشرة ملساء بهذه الطريقة.

كما اعتمدت مي على قلم حواجب بلون داكن عن لون حاجبيها الأصلي، لكي تُبرزهما، ليتماشى ذلك مع التغطية الكاملة لكريم الأساس، ومع ذلك كان رسمهما بطريقة احترافية، إذ اعتمدت مي على ملء الفراغات، ليظهر شعر الحاجب لكي تبدو أكثر طبيعية.

واستخدمت الفنانة مي تقنية عالية بالكونتور، لتُبرز معالم الوجه، ولكي يبدو وجهها أكثر نحافة ممّا هو عليه في الواقع، بخاصة عند عظمتي الخد، والجبهة.

وبخصوص لون العينين اعتمدت مي في أغلب اللوك الذي ظهرت به، على ألوان ظل الجفون النيود المات، يكاد يكون أنه غير ظاهر، ولكنها لم تضع الرموش الاصطناعية، ولكنها تملأ فقط خط الرموش في كلا الجفنين من فوق وتحت، وكأنها تضع الكحل في العين كلها، ولكن على الرموش، باستخدام ماسكرا عالية الكثافة.
وتعتمد مي على إبراز الشفايف بشكل كبير، بخاصة بتكبيرها بـ أحمر الشفايف الصحيح بدرجات الاحمر والموف، لهذا استخدمت ألوان ظل الجفون النيود.
للمحجبات.. اعتمدي مكياج مي عز الدين في "رسايل" لإطلالة مميزة في العيد
للمحجبات.. اعتمدي مكياج مي عز الدين في "رسايل" لإطلالة مميزة في العيد
للمحجبات.. اعتمدي مكياج مي عز الدين في "رسايل" لإطلالة مميزة في العيد
للمحجبات.. اعتمدي مكياج مي عز الدين في "رسايل" لإطلالة مميزة في العيد
للمحجبات.. اعتمدي مكياج مي عز الدين في "رسايل" لإطلالة مميزة في العيد
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