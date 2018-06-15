بث مباشر.. مباراة المغرب وايران

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معلومات عن مشاهدة المغرب ضد ايران مباشر اليوم المغرب Vs ايران، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : استاد كريستوفسكي، المعلقين : رؤوف خليف من الملعب (بي ان ماكس 1) + جواد بدة وخالد الحدي (بي ان ماكس 2) .





موعد مشاهدة مباراة المغرب وايران مباشر اليوم في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة المغرب وإيران بث مباشر اليوم 15-06-2018 كأس العالم مونديال روسيا.



