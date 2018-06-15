ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

راقصة روسية شهيرة ضحية "رامز تحت الصفر" على MBC مصر.. الليلة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:40 م
راقصة روسية شهيرة ضحية رامز تحت الصفر على MBC مصر.. الليلة
رامز تحت الصفر
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

تحل الراقصة روسية "أيكاترينا أندريفا" الشهيرة بـ"جوهرة"، ضيفة على حلقة 30 من برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة MBC مصر.

 

ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوصيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!.

 

البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
0
x
14:00
1
أوروجواي
المغرب
0
x
17:00
0
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 6:00:00 PM