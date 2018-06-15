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مدرب أوروجواي : مصر كانت قادرة على التعادل

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:37 م
مدرب أوروجواي : مصر كانت قادرة على التعادل
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ريهام عبدالمحسن
 
أشاد أوسكار تاباريز المدير الفني لأوروجواي عقب الفوز على مصر بهدف نظيف في أولى مواجهاتهم في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بمصر وأنها كانت قادرة على التعادل.

وقال تاباريز في تصريحات عقب اللقاء :"نملك بعض المشاكل التي سنعمل على إصلاحها للمباريات القادمة".

واختتم تاباريز تصريحاته قائلاً :"المنتخب المصري كان سيكون أفضل مع صلاح ولكن نحن لعبنا عدة مباريات بالتصفيات بدون سواريز وكافاني وفزنا، لكن مصر كانت قادرة اليوم على التعادل وصلاح لم يشارك ".
المزيد عن: مونديال روسيا مصر مدرب أوروجواي كوبر أوسكار تاباريز أوروجواي
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