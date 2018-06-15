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منتخب مصر يحقق رقم إيجابي في المونديال رغم خسارته أمام أوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:36 م
منتخب مصر يحقق رقم إيجابي في المونديال رغم خسارته أمام أوروجواي
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علاء خليف
 

حقق منتخب مصر رقمًا إيجابيًا في مباراته ضد منتخب أوروجواي في الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018، وذلك رغم خسارته أمام المنتخب اللاتيني بهدف دون رد.


منتخب مصر حقق نسبة دقة تمرير في مباراته ضد منتخب أوروجواي اليوم بلغت (73.6%) وهي أعلي نسبة دقة تمرير له في مباراة واحدة خلال مشاركاته في كأس العالم منذ 1990.


وخاض منتخب مصر 4 مباريات في كأس العالم منذ نسخة 1990 وحتي الآن، تعادل مع هولندا وأيرلندا، وخسر أمام إنجلترا وأوروجواي اليوم ولم يحقق أي إنتصار في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

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