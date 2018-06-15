منتخب مصر يحقق رقم إيجابي في المونديال رغم خسارته أمام أوروجواي

حقق منتخب مصر رقمًا إيجابيًا في مباراته ضد منتخب أوروجواي في الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018، وذلك رغم خسارته أمام المنتخب اللاتيني بهدف دون رد.





منتخب مصر حقق نسبة دقة تمرير في مباراته ضد منتخب أوروجواي اليوم بلغت (73.6%) وهي أعلي نسبة دقة تمرير له في مباراة واحدة خلال مشاركاته في كأس العالم منذ 1990.



