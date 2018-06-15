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تعرف على أرقام محمد الشناوي رجل مباراة مصر وأوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:34 م
تعرف على أرقام محمد الشناوي رجل مباراة مصر وأوروجواي
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عمرو مصطفي
 
استحق محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني لقب رجل المباراة أمام أوروجواي في الجولة الأولى بكأس العالم في روسيا.

وخسر المنتخب الوطني بهدف قاتل في الدقيقة 89 أمام أوروجواي في ضربة البداية بالمونديال.

وقدم الشناوي أداء فني قوي زاد فيه عن مرماه أمام عملاقة أوروجواي كافاني نجم باريس سان جيرمان ولويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني حتى استطاع التتويج بلقب رجل المباراة.

وجاءت مشاركة الشناوي في لقاء أوروجواي ليكون اللقاء الدولي الخامس له، وعلى الرغم من ذلك سجل أول ظهور له بالمونديال تفوق قوي.

ولعب الشناوي مباراة أوروجواي بالكامل ، 95 دقيقة نجح خلالها في التصدي لـ 5 تسديدات قوية على مرماه أبرزها تسديدة كافاني الصاروخية.

واستطاع الشناوي في إنقاذ مرماه من هدف محقق 4 مرات بنسبة نجاح تصل إلى 80%، ونجح في إبعاد الكرة العرضية 4 مرات ، واستقبل مرماه هدف وحيد.

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