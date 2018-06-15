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مصر لم تتعلم من درس أوزبكستان قبل المونديال

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:33 م
مصر لم تتعلم من درس أوزبكستان قبل المونديال
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أحمد عصام
 

لم يتعلم منتخب مصر، من الدرس الذي لقنه منتخب أوروجواي لمنتخب أوزبكستان، قبل المونديال بأيام معدودة في المباراة الودية التي جمعت بينهم، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

وسجل خوسيه خيمينيز مدافع منتخب أوروجواي، الهدف الثالث لمنتخبه في ودية اوزبكستان عن طريق ضربة رأسية أيضًا، وكرر مدافع اتليتكو مدريد نفس الهدف أمام منتخب مصر، في المباراة التي جمعت بينهم، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

ونجح منتخب الأوروجواي، في تحقيق أول ثلاث نقاط له بمونديال روسيا 2018، بعد تحقيق انتصار صعب علي منتخب مصر بهدف نظيف.

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