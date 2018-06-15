رغم الخسارة.. أداء منتخب مصر ضد أوروجواي يُبهر العالم









خسر منتخب مصر من نظيره الأوروجواي بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "إيكاترينبورج أرينا"، اليوم الجمعة، في إطار منافسات المجموعة الأولى.





جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مدافع أوروجواي خيمينيز في الدقيقة (90) من شوط المباراة الثاني، من خلال ضربة رأسية سكنت الزاوية اليسرى للحارس المتألق محمد الشناوي.





إحصائيات المباراة:

استحوذ نجوم أوروجواي على المباراة بنسبة 59% مقابل 41% للمنتخب المصري، وسدد االفراعنة 3 تسديدات على المرمى مقابل 4 للأوروجواي، لم يحصل نجوم منتخب مصر على ضربات ركنية بينما تحصل منتخب سواريز على 5 ضربات ركنية.









طريقة لعب كوبر:

رغم الخسارة؛ أدار هيكتور كوبر المباراة بشكل جيد حيثُ بدأ المباراة بطريقته المفضلة (4-2-3-1)، نجح في إغلاق الخطوط الخلفية للفراعنة أمام الهجوم الشرس للأوروجواي.





قدم المنتخب المصري مباراة جيدة تنظيميًا دفاعيًا وهجوميًا رغم أن الفرص الهجومية في الشوط الأول للمنتخب كانت قليلة إلا أنها تحسنت بعد نزول محمود كهربا مكان مروان محسن في الشوط الثاني.





شهدت المباراة تألق كبير من الحارس محمد الشناوي في أول ظهور رسمي مع المنتخب المصري، وتصدى لهجمات الثنائي الهجومي الشرس إديسون كافاني ولويس سواريز، ولا يُسأل بشكل كبير عن الهدف الذي دخل شباكه.





نجح هيكتور كوبر في اختيار البديل الأنسب لمحمد صلاح في مركز الجناح اليمين حيثُ لعب مكانه بعمرو وردة الذي كان متألقًا على المستوى الهجومي والدفاعي وقدم مستوى رائع خلال الـ 90 دقيقة.



