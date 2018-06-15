أعراض تدل على إصابة طفلك بمرض التليف العصبي الوراثي

التليف العصبي الوراثي هو عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الجينية التي تصيب الجلد، والجهاز العصبي وأعضاء أخرى.





ويتسبب المرض في نمو أورام غير سرطانية فوق الأنسجة العصبية والجلد، والعظام، والتي تؤثر على أداء تلك الأجزاء.





ويظهر مرض التليف العصبي في مرحلة المراهقة في الأغلب.





وتعتبر أسباب هذا المرض وراثية بحتة.





الأعراض و العلامات لمرض التليف العصبي الوراثي؟

- أول علامة تظهر هي بقع صغيرة بنية اللون تشبه لون القهوة.

- نمو تليف عصبي تحت الجلد بحجم حبة البازيلاء.

- ظهور كلف أو نمش تحت الإبط وحول المناطق التناسلية.

- ظهور نقط سوداء في قزحية العين.

- تأثر الإبصار بنمو ورم فوق العصب البصري يسمى الورم الدبقي.