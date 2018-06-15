ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أعراض تدل على إصابة طفلك بمرض التليف العصبي الوراثي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:28 م
أعراض تدل على إصابة طفلك بمرض التليف العصبي الوراثي
أرشيفية
طباعة
 
التليف العصبي الوراثي هو عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الجينية التي تصيب الجلد، والجهاز العصبي وأعضاء أخرى.

ويتسبب المرض في نمو أورام غير سرطانية فوق الأنسجة العصبية والجلد، والعظام، والتي تؤثر على أداء تلك الأجزاء.

ويظهر مرض التليف العصبي في مرحلة المراهقة في الأغلب.

وتعتبر أسباب هذا المرض وراثية بحتة.

الأعراض و العلامات لمرض التليف العصبي الوراثي؟ 
- أول علامة تظهر هي بقع صغيرة بنية اللون تشبه لون القهوة.
- نمو تليف عصبي تحت الجلد بحجم حبة البازيلاء. 
- ظهور كلف أو نمش تحت الإبط وحول المناطق التناسلية.
- ظهور نقط سوداء في قزحية العين.
- تأثر الإبصار بنمو ورم فوق العصب البصري يسمى الورم الدبقي.
- انحناء شديد في العمود الفقري.
المزيد عن: الصحة الجهاز العصبي التليف العصبي الوراثي الاضطرابات الجينية اصابة الطفل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
0
x
14:00
1
أوروجواي
المغرب
0
x
17:00
0
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 6:00:00 PM