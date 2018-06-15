أمير عيد في مدرجات مباراة مصر وأورجواي بروسيا: "الجماهير حاجة تفرح" (صورة)

حرص المطرب أمير عيد، على مؤازرة المنتخب المصري لكرة القدم في المباراة الأولى أمام منتخب أورجواي في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وغرد "عيد" عبر موقع التغريدات "تويتر":"‏‏‏‏‏‏‏المنتخب جامد بفضل هكتور كوبر اولاً.اللعيبه قدموا مباراه محترمه خصوصا طارق حامد و الشناوى وعمر ورده.انا حضرت المباراه فى الاستاد و الجمهور كان حاجه تفرح وتشجيعهم كان بيهز الملعب.لعيبه رجاله نستحق نتأهل بعد الاداء ده قدام منتخب قوى جدا. ⁧‫#مصر_الأوروغواي⁩".