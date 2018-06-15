أمين حارث يشارك كأول لاعب من البوندسليجا في مونديال 2018





يشارك اللاعب المغربي أمين حارث لاعب نادي شالكة الألماني، كأول لاعب يسجل حضوره من البوندسليجا، خلال بطولة كأس العالم 2018.





ويواجه المنتخب المغربي، نظيره منتخب إيران، بعد قليل في المباراة التي تجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثانية.





وبدأت فعاليات بطولة كأس العالم يوم أمس، بمباراة روسيا المستضيف، أمام منتخب السعودية، والتي انتهت بنتيجة 5-0 لأصحاب الأرض والجمهور.



