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أمين حارث يشارك كأول لاعب من البوندسليجا في مونديال 2018

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:29 م
أمين حارث يشارك كأول لاعب من البوندسليجا في مونديال 2018
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أحمد عصام
 

يشارك اللاعب المغربي أمين حارث لاعب نادي شالكة الألماني، كأول لاعب يسجل حضوره من البوندسليجا، خلال بطولة كأس العالم 2018.

ويواجه المنتخب المغربي، نظيره منتخب إيران، بعد قليل في المباراة التي تجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثانية.

وبدأت فعاليات بطولة كأس العالم يوم أمس، بمباراة روسيا المستضيف، أمام منتخب السعودية، والتي انتهت بنتيجة 5-0 لأصحاب الأرض والجمهور.

المزيد عن: مونديال روسيا كأس العالم ايران المغرب أمين حارث
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