أقوى 3 ردود فعل بعد أداء مصر "الرجولي" أمام أوروجواي.. أحدهم من "السيسي"

خسر منتخب مصر بهدف نظيف من أوروجواي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018، وسجل منتخب أوروجواي هدفه في الدقيقة 89 للمدافع خيمينيز من ركلة ركنية لعبها برأسه من فوق دفاع منتخب مصر في مرمى محمد الشناوي.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب روسيا المجموعة الأولى بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن أوروجواي بينما مصر والسعودية بلا رصيد من النقاط، وقدم منتخب مصر مستوى مميزًا على مدار شوطي المباراة لولا الخطأ الدفاعي الذي وقع في الدقيقة 89.

وتألق محمد الشناوي حارس مرمى في الذود عن مرماه وتصدى لتسديدة خطيرة من كافاني في الدقيقة 83 كما تصدى لمعظم الكرات العرضية، ونجح هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في فرض الأسلوب الدفاعي المميز خاصة على الثنائي سواريز وكافاني.

فخر الرئيس السيسي

وهناك ردود أفعال قوية على أداء المنتخب الرجولي في المباراة، فعبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن فخره بأداء المنتخب الوطنى فى مباراته الأولى ببطولة كأس العالم أمام الأوروجواى.

وكتب الرئيس على حسابه بـ"فيس بوك" :"‏فخور بالأداء الرجولى لأبناء المنتخب الوطنى وواثق فى قدراتهم على تحقيق الفوز فى المباريات القادمة.. ادعم منتخب مصر".

"تتعوض الماتش الجاي"

فيما أكدت السفارة الأمريكية فى مصر على استمرارها فى دعم منتخب مصر فى مباراياته المقبلة، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة التى تعرض فى أول مقابلاته أمام منتخب أوروجواى.

وكتب الحساب الرسمى للسفارة، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" هنفضل نشجع الفراعنة.. تتعوض الماتش الجاى مع روسيا.. الكأس يا فراعنة.. بنشجع الفراعنة".

سر هزيمة منتخب مصر

فيما أشادت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية بالأداء الرائع الذى ظهر عليه منتخب مصر أمام أوروجواى، فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن منتخب مصر خسر بصعوبة بالغة أمام أوروجواى بهدف دون مقابل فى الوقت القاتل، مشيرة إلى أن المنتخب المصرى نجح فى تسيير الشوط الأول كما أراد، ودافع بطريقة مميزة عن مرماه، لكنه لم يشكل فرصا خطرة على مرمى موسليرا، لينتهى الشوط سلبى النتيجة.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن نجوم منتخب مصر حرموا لاعبى أوروجواى من امتلاك الكرة وخلق المساحات فى الشوط الثانى من عمر المباراة، مشيرة إلى أن مشاركة محمود "كهربا" ساهم فى تطور أداء "الفراعنة" للأفضل.

تابعت، "سوء التصرف فى الثلث الهجومى واللمسة الأخيرة المفقودة حرمت منتخب مصر من التسجيل فى مرمى أوروجواى".

واختتمت الشبكة الأمريكية تقريرها عن مباراة مصر وأوروجواي، وقالت، "الفراعنة فى هذه المباراة منح الأمل لجماهيرهم بإمكانية التأهل، لأن أوروجواى هو المنتخب الأقوى نسبيا فى هذه المجموعة، وبالتالى يمكن لمصر أن تحقق الفوز فى المباراتين القادمتين وتحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16".