أحمد فتحي: لم يقدر لنا الفوز أو التعادل وهذه هي كرة القدم "فيديو"



وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية لفضائية بي ان سبورت :"قدمنا مباراة جيدة ولم يقدر لنا الفوز أو التعادل وهذه هي كرة القدم ومتفائل بالصعود من هذه المجموعة على الرغم من صعوبتها".



واختتم فتحي تصريحاته قائلاً : " الهدف جاء بسبب عدم توفيقنا في تشتيت الكرة وليس للإرهاق والتعب الذي أصابنا وهذه هي كرة القدم تارة في صفك وتارة ضدك والمبارتين المقبلتين صعبتين ولكننا قادرين على الفوز بهما والصعود ".

صرح أحمد فتحي نجم منتخب مصر عقب الخسارة بهدف نظيف من أوروجواي في أولى مشواره في بطولة كأس العالم التي تحتضنها روسيا بأنهم لم يقدر لهم الفوز أو التعادل في المباراة وأن هذه هي كرة القدم.