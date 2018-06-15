النفط يهبط دولارين للبرميل قبل اجتماع أوبك

هبطت أسعار النفط بشكل حاد أثناء التعاملات يوم الجمعة دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للتراجع بأكثر من دولارين قبل اجتماع لأوبك في فيينا الأسبوع القادم مع إشارة اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم، السعودية وروسيا، إلى استعدادهما لزيادة الإنتاج.





وهبطت عقود برنت لأقرب استحقاق 2.15 دولار، أو حوالي 3 بالمئة، إلى 73.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.77 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 65.12 دولار للبرميل.





ويتجه برنت إلى إنهاء الأسبوع على خسائر تزيد عن 3 بالمئة بينما يتجه الخام الأمريكي إلى خسارة قدرها 0.7 بالمئة.