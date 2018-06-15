كوبر: من الصعب تقبل الخسارة وصلاح جاهز للمباراة المقبلة "فيديو"



وقال كوبر في تصريحات صحفية عقب اللقاء : " من الصعب تقبل هذه الخسارة، لقد واجهنا خصم قوي ولكن استقبلنا الهدف من كرة ثابتة".





وأضاف :"اعتقد أن صلاح سيكون بخير في المباراة القادمة".



واختتم كوبر تصريحاته قائلاً :"صلاح لاعب مهم وسيكون له دور في المباريات القادمة، أردنا تجنب المخاطرة".

أعرب هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني عن صدمته بعد الهزيمة من أوروجواي بهدف نظيف في أولى مباريات مصر في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا وأكد أنه من الصعب تقبل الخسارة، كما أكد جاهزية محمد صلاح للمباراة المقبلة.