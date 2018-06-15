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كوبر: من الصعب تقبل الخسارة وصلاح جاهز للمباراة المقبلة "فيديو"

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:23 م
كوبر: من الصعب تقبل الخسارة وصلاح جاهز للمباراة المقبلة فيديو
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ريهام عبدالمحسن
 
أعرب هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني عن صدمته بعد الهزيمة من أوروجواي بهدف نظيف في أولى مباريات مصر في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا وأكد أنه من الصعب تقبل الخسارة، كما أكد جاهزية محمد صلاح للمباراة المقبلة. 

وقال كوبر في تصريحات صحفية عقب اللقاء : " من الصعب تقبل هذه الخسارة، لقد واجهنا خصم قوي ولكن استقبلنا الهدف من كرة ثابتة".

وأضاف :"اعتقد أن صلاح سيكون بخير في المباراة القادمة".

واختتم كوبر تصريحاته قائلاً :"صلاح لاعب مهم وسيكون له دور في المباريات القادمة، أردنا تجنب المخاطرة".
المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح مباريات مصر في كاس العالم كورة كوبر رياضة
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