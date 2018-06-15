"المالية" تصدر عملات تذكارية فئات (25 و50 و100) جنيه لتكريم الشهداء

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة إن مصلحة سك العملة انتهت من إنتاج عملة تذكارية من الفضة من فئات 25 و50 و100 جنيه لتكريم شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة وذلك خلال احتفالات مصر بعيد الفطر المبارك.





وأوضحت الوزارة أن سك العملة قامت ايضا بانتاج عملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما علي القاهرة الخديوية واخري بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العام الرياضي للشركات.





وأضافت الوزارة أن الملصحة تدرس إدخال خط إنتاج جديد بمصنع إنتاج اللوحات المعدنية الرقمية المستخدمة بالمرور وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.





وبحسب بيان الوزارة يأتي إدخال الخط الجديد فى إطار خطة تطوير مصلحة سك العملة والتي استعرضها الوزير محمد معيط من أجل الارتقاء بمصلحة سك العملة.





ويستهدف الخط الجديد تصنيع اللوحات المعدنية نفسها بدلا من استيرادها عبر استخدام خامات الامونيوم من مجمع إنتاجه بنجع حمادي مما سيوفر نسبة كبيرة من تكلفة انتاج اللوحات إلى جانب الموارد الدولارية خاصة أن الخط الجديد سيمكن مصر من التصدير للدول العربية والأفريقية الراغبة في الاستفادة من قدرات مصر في هذا المجال.





وقال شريف حازم مستشار وزير المالية ان مصنع انتاج اللوحات المعدنية يشهد حاليا زيادة ملحوظة في طاقته الانتاجية حيث تم خلال الشهر الأخير انتاج 215 الف زوجا من اللوحات المعدنية في إطار خطة للتركيز على مد خدمة اللوحات المعدنية الرقمية للمحافظات خارج اقليم القاهرة الكبرى.





وحول الخدمات الأخرى التي تقدمها مصلحة سك العملة أشار البيان إلى زيادة معدلات إنتاج العملات المعدنية المساعدة من فئات 25 و50 و100 قرشا حيث تم التشغيل لورديتين ليمتد الإنتاج لما بعد ساعات العمل الرسمية بجانب العمل أيام الجمع والسبت لمضاعفة كميات العملات المسكوكة.





وضاعفت وزارة المالية خلال أخر 6 أشهر الكميات المطروحة بالأسواق من العملات المعدنية المساعدة من فئة الجنيه تيسيرا علي المواطنين إلى جانب معاودة طرح فئة 50 قرشا و 25 قرشا المعدنية.





وقال عبد الرؤف الأحمدي رئيس المصلحة إن مصلحة سك العملة نفذت خطة للاستفادة من راكد خام الفضة بورشها من خلال إجراء عمليات معالجة لها للوصول الي فضة عيار 900 مما أتاح استخدامها في تصنيع الميداليات التذكارية بجانب معالجة جزء منها للوصول الي عيار 720 فضة لاستخدامها في إنتاج العملات التذكارية.





وأكدت الوزارة زيادة إيرادات مصلحة سك العملة في الفترة الاخيرة بفضل زيادة نشاطها في سك العملات المعدنية المساعدة ونجاحها في إعادة تدوير كميات من المخلفات المعدنية كانت راكدة بمخازن المصلحة منذ سنوات.