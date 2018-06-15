تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة والقنوات الناقلة في كأس العالم

يخوض المنتخب المصري ثاني مبارياته في نهائيات كأس العالم أمام روسيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 يونيو في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وخسر منتخب مصر مباراته الأولي أمام أوروجواي بهدف نظيف، سجله خيمينيز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وتنقل المباراة عبر قنوات bein sports المفتوحة بعد أن تم الإعلان عن بث 22 مباراة من البطولة، وتذاع المباراة على قنوات هي beIN SPORTS HD المفتوحة، وbeIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 المشفرة.