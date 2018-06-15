مصر تخسر بشرف من أوروجواي في ليلة "الشناوي" (فيديو وصور)

خسر منتخب مصر بهدف نظيف من أوروجواي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018.





وسجل منتخب أوروجواي هدفه في الدقيقة 89 للمدافع خيمينيز من ركلة ركنية لعبها برأسه من فوق دفاع منتخب مصر في مرمى محمد الشناوي.





بهذه النتيجة يتصدر منتخب روسيا المجموعة الأولى بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن أوروجواي بينما مصر والسعودية بلا رصيد من النقاط.





وقدم منتخب مصر مستوى مميزًا على مدار شوطي المباراة لولا الخطأ الدفاعي الذي وقع في الدقيقة 89.





وتألق محمد الشناوي حارس مرمى في الذود عن مرماه وتصدى لتسديدة خطيرة من كافاني في الدقيقة 83 كما تصدى لمعظم الكرات العرضية.





ونجح هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في فرض الأسلوب الدفاعي المميز خاصة على الثنائي سواريز وكافاني.

















تشكيل منتخب مصر أمام أوروجواي





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد عبد الشافي وعلي جبر، وأحمد حجازي





خط الوسط: محمد النني، وطارق حامد، وعبد الله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمرو وردة





خط الهجوم: مروان محسن





تشكيل أوروجواي أمام مصر





حراسة المرمى: موسليرا





خط الدفاع: خيمينيز وكاسيريس وجودين وفاريللا





خط الوسط: أرسكايتا وفينشينتو وبينتاكور وناندس





خط الهجوم: لويس سواريز وإدينسون كافاني















