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عاجل.. تصدي أسطوري من محمد الشناوي أمام أوروجواي (فيديو)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:45 م
عاجل.. تصدي أسطوري من محمد الشناوي أمام أوروجواي (فيديو)
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محمد مرعي
 

تصدى محمد الشناوي حارس منتخب مصر لتسديدة قوية من المهاجم الخظير كافاني لاعب أوروجواي، في اللقاء المقام بين المنتخبين حاليا،  على استاد إكاتيريتبيرج أرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس العالم روسيا 2018.

ويخوض المنتخب الوطني لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد عبد الشافي وعلي جبر، وأحمد حجازي

خط الوسط: محمد النني، وطارق حامد، وعبد الله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمرو وردة

خط الهجوم: مروان محسن

المزيد عن: مصر في كأس العالم مصر محمد الشناوي كاس العالم روسيا 2018 أوروجواي
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