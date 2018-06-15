عاجل.. تصدي أسطوري من محمد الشناوي أمام أوروجواي (فيديو)





تصدى محمد الشناوي حارس منتخب مصر لتسديدة قوية من المهاجم الخظير كافاني لاعب أوروجواي، في اللقاء المقام بين المنتخبين حاليا، على استاد إكاتيريتبيرج أرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس العالم روسيا 2018.





ويخوض المنتخب الوطني لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد عبد الشافي وعلي جبر، وأحمد حجازي





خط الوسط: محمد النني، وطارق حامد، وعبد الله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمرو وردة





خط الهجوم: مروان محسن



