طريقة جديدة لتحضير "البيتي فور" خلال أيام العيد

المقادير

½ 2 كوب دقيق منخول.

كوب زبدة طرية.

½ كوب سكر باودر.

بيضة كبيرة.

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

½ ملعقة صغيرة باكينج باودر.

½ 1 ملعقة صغيرة كاكاو خام.

رشة ملح.

للزينة

½ كوب مربى مشمش أو فراولة.

½ كوب شوكولاتة مُذابة.

½ كوب فورماسيل.

½ كوب مكسرات مفرومة.

طريقة التحضير

في وعاء كبير ضعي السكر والزبدة واخلطيهما بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هشًّا وفاتح اللون.

أضيفي البيضة والفانيليا واخفقي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الدقيق والملح والباكيج باودر واخلطي جيدًا حتى يختفي الدقيق تمامًا.

قسمي العجين إلى قسمين ثم ضعي على قسم واحد الكاكاو واخلطي جيدًا.

سخني الفرن عند درجة حراة 180.

ضعي العجين في كيس الحلواني وشكليه كما ترغبين في صينية فرن عليها ورق زبدة.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة.

زيني البيتي فور بالشوكولاتة أو المربى أو الفورماسيل والمكسرات.