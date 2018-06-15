أطعمة تضر بصحة الجنين.. احذري تناولها

هناك مجموعة من الأطعمة تشكل خطرًا على طفلكِ يجب عليكِ عزيزتي الحامل ان تبتعدي عنها طيلة فترة الحمل للحفاظ على صحتكة وصحتة الجنين، وهي:-





1. اللحوم والدواجن النيئة:

تعد اللحوم والدواجن غير كاملة الطهي من أخطر الأطعمة علي الحامل، لاحتوائها علي كميات كبيرة من البكتيريا التي تضر بصحة الحامل وتعرض جنينها للخطر، لذلك احرصي علي طهي الطعام جيدًا لقتل البكتيريا الضارة كما يفضل عدم تناولها خارج المنزل.





2. الكبدة:

تحتوي الكبدة علي نسبة عالية من الحديد الذي يحمي الجسم من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم وغيرها من الأمراض، ولكنها تحتوي علي نسبة عالية من البروتينات والأحماض والكوليسترول الذي يعرض الطفل للإصابة بأمراض القلب والنقرس، لذلك أنصحك بالابتعاد عن تناولها خلال فترة الحمل لضمان صحة طفلك.





3. الأسماك:

يعد تناول الأسماك التي تحتوي علي نسبة عالية من الزئبق مثل القرش والماكاريل خطرًا علي الجنين، وذلك لأن الزئبق يؤثر على الجهاز العصبي للجنين والنمو الطبيعي للدماغ، لذا تجنبي تناول بعض الأسماك مثل السوشي والأسماك المملحة، أو غير تامة النضج مثل الرنجة والسردين والفسيخ وبلح البحر وأم الخلول لاحتوائها علي البكتيريا.





4. الأطعمة المعلبة:

تحتوي الأطعمة المعلبة علي مواد حافظة ومواد أخري تضر بصحة الجنين، بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على قيمة غذائية فتصيب الجنين بضعف المناعة.





5. براعم الخضار:

تجنبي تناول براعم الخضار النيئة مثل الخس والفجل واللفت والكرنب والخرشوف والبروكلي وبراعم الفاصوليا، وذلك لنمو البكتيريا داخل بذورها وصعوبة التخلص منها حتى بعد الغسيل، لذلك احرصي علي تناولها مطبوخة فقط.





6. البيض النيئ:

تأكدي من طهي البيض جيدًا حتي يتماسك البياض والصفار قبل تناوله، وذلك لأن البيض النيئ يحتوي علي بكتيريا السالمونيلا. وابتعدي عن تناول أي أطعمة تحتوي في تكوينها على البيض النيئ، مثل المايونيز والآيس كريم والكريم كراميل.





7. الجبن:

تجنبي تناول الجبن المصنع من الحليب غير المبستر مثل الفيتا والجبن الأزرق والجبن الطري لاحتوائها على بكتيريا الليستيريا التي تضر بدماغ الجنين. وابتعدي عن تناول الأطعمة التي يدخل في صنعها الحليب غير المبستر.





8. الأناناس:

يعد الأناناس من الفواكه المضرة خلال الحمل، لاحتوائه على مادة البرومالين غير الآمنة على الجنين، وكذلك ثمرة البابايا غير الناضجة لأنها تحتوي على مادة اللاتكس التي تسبب تقلصات في الرحم ما قد يؤدي إلى الإجهاض.





9. الشوكولاتة:

يؤثر الكافيين علي نمو الجنين، لذلك احرصي علي تقليل كمية الكافيين التي تتناوليها خلال اليوم، كما في الشوكولاتة والشاي والقهوة إلى 200 ملليجرام في اليوم.





10. التمر:

يرفع التمر نسبة السكر في الدم وبذلك قد يسبب سكر الحمل ما يؤدي إلى الإجهاض، لذلك لا تفرطي في تناوله فقط يكفي تناول من 2 إلى 4 حبات في اليوم، حتى تستفيدي من قيمته الغذائية وتتجنبي أضراره، حيث إنه يعمل على تقوية عضلات الرحم.