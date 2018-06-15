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عاجل.. تراجع ميليشيات الحوثي إلى داخل مطار الحديدة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:29 م
عاجل.. تراجع ميليشيات الحوثي إلى داخل مطار الحديدة
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أسماء العزب
 
تراجعت ميليشيات الحوثي داخل مطار الحديدة، وتحصنوا داخله فيما توزع قناصون تابعون للميليشيا على الأبنية المرتفعة المحيطة بالمطار، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

واشتدت حدة المعارك بين القوات المشتركة، وميليشيات الحوثي الإيرانية في محيط مطار الحديدة،بغطاء جوي من طائرات التحالف العربي.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة التقدم باتجاه مطار الحديدة وسط فرار المتمردين من الجبهات التي تشهد معارك طاحنة.
المزيد عن: مليشيات الحوثي ‏ مطار الحديدة محيط مطار الحديدة قوات المقاومة اليمنية تراجع الأبنية المرتفعة المحيطة
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