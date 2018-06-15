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موسكو: لا نستبعد مشاركة مجموعات منفصلة من المعارضة السورية بمشاورات جنيف

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:25 م
موسكو: لا نستبعد مشاركة مجموعات منفصلة من المعارضة السورية بمشاورات جنيف
مشاورات جنيف
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وكالات
 

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ان روسيا تجري مشاورات فيما يخص منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا مع جميع الاطراف المعنية.

 

وقال بوغدانوف للصحفيين: "الوضع هناك صعب، لكن الاتصالات والمشاورات تجري مع الاطراف المعنية في هذا الوضع".

 

كما أشار بوغدانوف، أن مبعوث الرئيس الروسي الى سوريا، الكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين يمثلان الجانب الروسي في المشاورات الثلاثية للدول الضامنة في جنيف يومي 18-19 يونيو.

 

وأضاف بوغدانوف: "نعم سيسافر لافرينتيف وفيرشينين"، مضيفا "لقد سمعت ان ممثلي من بعض مجموعات المعارضة يريدون المشاركة".

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