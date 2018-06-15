"عمليات القومي للمرأة": ورود شكوى عن حالتي تحرش خلال احتفالات عيد الفطر

قالت الدكتورة نجلاء العادلي، رئيسة غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، إن المجلس دائمًا ما يقيم غرفة عمليات بالمناسبات التى تشهد تكدس للشباب والفتيات في المتنزهات وأمام السينمات، لافتة إلى ان الغرفة تتيح خدمة عن طريق الخط الساخن 15115 حالة تعرض الفتاة لاي انتهاك لحرياتها بالشارع وأي نوع من التحرش اللفظي والجسدي، إلى جانب نزول ممثلى المجلس للاماكن العامة والمتنزهات بالتنسيق مع وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية للتعامل مع أي حالة تحرش على أرض الواقع.



وأضافت خلال حوارها مع مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك 4 شكاوى وردت للمجلس في أثناء احتفالات عيد الفطر اثنان منهم مرتبطين بقضايا عن قضايا أحوال شخصية، وحالتين تحرش أحدهما بالبحيرة والأخرى بدار السلام بالقاهرة، وتم شرح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الفتيات لتحرير محضر ضد المتحرش.



وشددت، على أن الفتاة بحاجة لدعم من حولها ممن شاهدوا واقعة التحرش، مشيرة إلى أن الفتيات يعتبروا الإبلاغ عن التحرش شيء مخجل في حين أنه شيء مخجل للمتحرش وليس للفتاة.

