كيفية تحسين أداء جهازك المناعي على مدار أيام الدورة الشهرية؟

يمكنك تحسين أداء جهازك المناعي على مدار أيام الدورة الشهرية باتباع نظام معيشي صحي، ويتضمن ذلك:





1. اتباع نظام غذائي صحي:

تأكدي من حصولك على أغذية صحية عالية القيمة الغذائية مثل الخضروات والفواكه والبروتينات والحليب. واحرصي على زيادة حصتك من الأغذية الغنية بالحديد في أثناء فترة الحيض، مثل: السبانخ والمكسرات والحبوب والفلفل الأخضر والأسماك واللحوم.





2. ممارسة الرياضة:

تعمل ممارسة الرياضة بصورة منتظمة على تحسين الدورة الدموية، وتحسين أداء الجهاز المناعي للجسم. مارسي أنواعًا مختلفة من التمارين الرياضية مثل تمارين الاستطالة والقوة، وتمارين القلب مثل السباحة وركوب العجل والمشي.





3. تناول المكملات الغذائية:

إن استعمال الفيتامينات المتعددة والمكملات الغذائية المختلفة يدعم عمل جهازك المناعي، ولعل من أشهر هذه المكملات:

السلينيوم، الذي يساعد على محاربة بعض أنواع السرطان.

فيتامين "أ"، الذي يساعد على محاربة العدوى.

فيتامين "ب 2"، الذي يحمي ضد الالتهابات البكتيرية.

فيتامين "د"، الذي يعمل على محاربة مرض السل.

الزنك، الذي يحافظ على صحة جهازك المناعي وكفاءته.





3. تجنب أسباب التوتر والضغط العصبي:

يؤثر التوتر المزمن على سلامة وأداء جهازك المناعي، حاولي الالتزام بنشاط أو هواية محببة يوميًّا للخروج من دائرة التوتر والقلق مثل القراءة أو جلسات التأمل.





4. الامتناع عن التدخين والتدخين السلبي:

كما تعلمين عزيزتي أن التدخين يعد من أسوأ العادات الحياتية التي تؤثر سلبًا على حالتكِ الصحية، ويزداد وضوح هذه التأثيرات السيئة في فترة الحيض.





5. النوم لسبع أو ثماني ساعات كل ليلة:

يعتبر الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم ليلًا، من أهم الأسباب التي تعزز مناعة الجسم.





6. غسل اليدين بصورة منتظمة:

الوقاية خيرٌ من العلاج، ويعد غسيل اليدين المتكرر من أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية.





7. مراجعة الطبيب عند اللزوم:

لعل من أهم الطرق التي يمكن للإنسان أن يحافظ بها على صحته، أن يقوم بمراجعة الطبيب دوريًا وخصوصًا عند الشعور بأعراض غير معتادة، حتى لو كانت هذه الأعراض لا تتعدى الشعور بالتعب والإنهاك بصورة مستمرة.