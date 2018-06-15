هكذا احتفل محمد نور وراندا البحيري وطارق صبري بليلة عيد الفطر (صور)

شارك كل من الفنان محمد نور والفنانة راندا البحيري والفنان طارق صبري، مساء أمس، في سهرة فنية بإحدي الكافيهات بالمهندسين وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك وختام الشهر رمضان الكريم.

وأشعل "نور" الحفل بإحدى أغانيه المعروفة، و"مدرس جغرافيا " التي حققت نجاحا كبيرا في العام الماضي وأغنية "عادي" وأغنية "أول مرة"، وسط حضور عدد من نجوم الفن منهم الشاعر احمد المالكي والفنانة إيمان سلامة والفنان محمد جمعة، وبعض الشخصيات العامة.