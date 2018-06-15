عاجل.. ترامب يعلن إمكانية لقائه مع بوتين في القريب العاجل
الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:21 م
أسماء العزب
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القريب العاجل، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
ورد ترامب على سؤال حول إمكانية جلوسه وبوتين
قريبا على طاولة المفاوضات، قائلا: "نستطيع، وقد بدأنا ذلك".
ويشار إلى أن هذا اللقاء قد يساهم إلى حد كبير في خفض التوترات الأخيرة على الساحة الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، حيث أن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانسمان، قام بزيارة واشنطن للتخطيط لهذه القمة.
ورد ترامب على سؤال حول إمكانية جلوسه وبوتين
قريبا على طاولة المفاوضات، قائلا: "نستطيع، وقد بدأنا ذلك".
ويشار إلى أن هذا اللقاء قد يساهم إلى حد كبير في خفض التوترات الأخيرة على الساحة الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، حيث أن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانسمان، قام بزيارة واشنطن للتخطيط لهذه القمة.
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