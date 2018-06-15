طريقة عمل آيس كريم الأوريو للأطفال

المقادير

12 قطعة أوريو

كوب (200 جم) حليب مكثف ومحلى

كوب (250 مل) كريمة خفق سائلة باردة

¼ كوب (60 مل) صوص شوكولاتة

طريقة التحضير

كسري بسكويت الأوريو إلى قطع صغيرة جدًّا.

في وعاء كبير، ضعي الكريمة، واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح القوام كريميًّا.

أضيفي الحليب واخفقي حتى تختلط المكونات، ثم أضيفي الأوريو، وقلبي بالملعقة حتى يمتزج الأوريو مع الخليط.

ضعي الآيس كريم في وعاء حفظ الأطعمة، ثم زينيه بالأوريو وصوص الشوكولاتة.

ضعي الوعاء في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل التقديم.