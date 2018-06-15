ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طريقة عمل آيس كريم الأوريو للأطفال

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:19 م
طريقة عمل آيس كريم الأوريو للأطفال
طباعة
 
المقادير
12 قطعة أوريو
كوب (200 جم) حليب مكثف ومحلى
كوب (250 مل) كريمة خفق سائلة باردة
¼ كوب (60 مل) صوص شوكولاتة
طريقة التحضير
كسري بسكويت الأوريو إلى قطع صغيرة جدًّا.
في وعاء كبير، ضعي الكريمة، واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح القوام كريميًّا.
أضيفي الحليب واخفقي حتى تختلط المكونات، ثم أضيفي الأوريو، وقلبي بالملعقة حتى يمتزج الأوريو مع الخليط.
ضعي الآيس كريم في وعاء حفظ الأطعمة، ثم زينيه بالأوريو وصوص الشوكولاتة.
ضعي الوعاء في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل التقديم.
المزيد عن: مكونات طريقة عمل ايس كريم اوريو الطفل الاطفال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
0
x
14:00
1
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 4:20:30 PM