القبض على "منى" وشقيقها وبحوزتهما كيلو حشيش في حدائق الزيتون

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على ربة منزل وشقيقها لاتجارهما فى المخدرات وبحوزتهما كيلو حشيش بمنطقة حدائق الزيتون.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الزيتون مفادها ان كلا من احمد ح، 38 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1732 لسنة 2016م الوايلى "سلاح" والمقضي فيها بالحبس شهرين، وشقيقته منى ح، 40 سنة، ربة منزل، يزاولان نشاطا اجراميا غير مشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من منطقة محطة الزيتون دائرة القسم مكانا لنشاطهما الاجرامى بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن النقيب سليمان احمد سليمان، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم ج أ 4546 ماركة ميتسوبيشى لانسر سوداء اللون، ملك وقيادة الاول، وعثر بداخل السيارة على كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام، طبنجة صوت، 1000 جنيه، هاتف محمول، ووبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والطبنجة الصوت بقصد الدفاع والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.