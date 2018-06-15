وزير الاتصالات: سنعمل بروح الفريق لانجاز المشروعات الحالية والمستقبلية

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع قيادات الوزارة عقب مراسم حلف اليمين للاطلاع على أهم المشروعات، ووضع أولويات العمل داخل الوزارة خلال المرحلة المقبلة؛ وقام بتهنئة العاملين فى الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب أول الوزير للتخطيط والتحول الرقمى والميكنة.

وفى بداية اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت على ضرورة الاصطفاف والعمل بروح الفريق الواحد وفقاً لرؤية واضحة ومحددة، من أجل تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية فى إطار الجدول الزمنى المحدد، وذلك فى ظل الدور القوى الذى يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، وتنمية الاقتصاد القومى؛ وفى هذا السياق استعرض الوزير أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة التى يأتى على رأسها تنمية القطاع من خلال العمل على زيادة الاستثمارات، وجذب الشركات العالمية، وتشجيع الشركات الصغيرة العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الرقمية.

وشدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة بما يضمن تمكين الوزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق أهدافها فى التطوير التكنولوجى، وتوفير بنية رقمية قوية، فضلاً عن عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ عمليات الميكنة؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى، وتعزيز الشمول المالى، كما شهد الاجتماع استعراض أهم مشروعات التعاون مع الوزارات، ومن أبرزها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأضاف الوزير أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتى على رأس أولويات الدولة، كما أكد سيادته خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تشجيع الابداع التكنولوجي، وريادة الأعمال لدى الشباب الذي يمثل أحد أهم الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها القطاع وذلك من خلال توجيه العناية بالتنمية البشرية، وتكثيف التدريب عبر إتاحة برامج تدريبية متخصصة في مجالات تقنية محددة فى ربوع الوطن والتشجيع على مجالات البحوث والتطوير من أجل زيادة عدد الشباب المدرب، وبناء قاعدة عريضة من المؤهلين تقنياً القادرين على تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة وذلك بالتوازي مع بذل كافة الجهود لتنمية ريادة الأعمال من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لجذب الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة.