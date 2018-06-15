ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالفيديو.. تسديدة ضعيفة من "تريزيجيه" على مرمى أوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:17 م
بالفيديو.. تسديدة ضعيفة من تريزيجيه على مرمى أوروجواي
طباعة
محمد مرعي
 

أطلق محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر تسديدة ضعيفة على مرمى أوروجواي، في اللقاء المقام بين المنتخبين حاليا،  على استاد إكاتيريتبيرج أرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس العالم روسيا 2018.

ويخوض المنتخب الوطني لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد عبد الشافي وعلي جبر، وأحمد حجازي

خط الوسط: محمد النني، وطارق حامد، وعبد الله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمرو وردة

خط الهجوم: مروان محسن
المزيد عن: مصر وأوروجواي مصر كاس العالم روسيا 2018 تريزيجيه أوروجواي أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
-
x
14:00
-
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 2:40:03 PM