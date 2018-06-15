بالفيديو.. تسديدة ضعيفة من "تريزيجيه" على مرمى أوروجواي
الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:17 م
محمد مرعي
أطلق محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر تسديدة ضعيفة على مرمى أوروجواي، في اللقاء المقام بين المنتخبين حاليا، على استاد إكاتيريتبيرج أرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس العالم روسيا 2018.
ويخوض المنتخب الوطني لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد عبد الشافي وعلي جبر، وأحمد حجازي
خط الوسط: محمد النني، وطارق حامد، وعبد الله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمرو وردة
خط الهجوم: مروان محسن
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