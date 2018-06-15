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"الطاهري": "السيسي" استطاع صناعة الفرحة للمصريين في العيد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:15 م
الطاهري: السيسي استطاع صناعة الفرحة للمصريين في العيد
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أحمد رمضان متولي
 

وصف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مشهد الرئيس السيسي فى احتفالية عيد الفطر مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، بأنه مشهد انساني صريح يعكس منظومة قيم الرئيس السيسي والدولة المصرية ويتسق مع منهج أسسه الرئيس بأنه القدوة والمثل فى العديد من الأمور التى تعيد صياغة الوجدان المصري.

 

وقال "الطاهري" أثناء استضافته فى برنامج ٨ الصبح المذاع على dmc ان السيسي استطاع صناعة الفرحة للمصريين جميعا فى العيد بهذا المشهد الإنسانى الراقى والذى بعث من خلاله رسالة تعكس التزام الدولة والأمة المصرية تجاه أبطالها وشهداءها.

 

وأضاف أن السيسي كبير العائلة المصرية واللى عنده كبير مايخافش.

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