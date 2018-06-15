"فيراري" تقدم خاصية جديدة لعملائها.. تعرف عليها

قررت شركة فيراري لصناعة السيارات الرياضية، تصنيع سيارات خاصة لعملائها،وجاء هذا بحسب صحيفة الشرق الأوسط.





وتقدم "فيراري" هذه الخاصية لكبار زبائنها، وتمكنهم من امتلاك سيارة لامثيل لها في العالم، ولا تبيع منها الشركة مثلها ليصبح مالكها ينفرد بالتميز.





ويتم اختيار الطراز عن طريق برنامج جديد ابتكرته الشركة لصنع السيارات الخاصة.





ومؤخراً كشفت الشركة عن سيارة فريدة من نوعها صنعتها خصيصاً لأحد زبائنها، وأطلقت عليها اسم "إس بي 38"، وذلك ضمن البرنامج الشخصي الذي يصنع سيارات خاصة تلبي من خلالها طلب الزبائن في سيارات فريدة.





وعرضت الشركة السيارة في مهرجان فيلا ديستي الإيطالي الذي عقد في نهاية شهر مايو الماضي.





وأتت السيارة معتمدة على هيكل السيارة "488 جي تي بي"، وطلبها عميل للشركة يهوى السباق، وساهم المشتري في إدخال التعديلات على تجهيزات السيارة، وطلب من الشركة تعديلات أخرى في التصميم بحيث تماثل في شكلها الخارجي السيارة طراز "إف 40".





وتفتح "فيراري" بهذا البرنامج فرصة غير مسبوقة لزبائنها لاختيار وتصميم سيارات فريدة تقتصر عليهم فقط، وتزداد في قيمتها مع مرور الزمن كسيارات نادرة لا توجد منها إلا نسخة واحدة.