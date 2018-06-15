ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجيش العراقي يتخلى عن الدبابات الأمريكية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:11 م
الجيش العراقي يتخلى عن الدبابات الأمريكية
الجيش العراقي - أرشيفية
طباعة
 

شرحت صحيفة أمريكية لماذا استبدل الجيش العراقي دبابات "أبرامز" الأمريكية بدبابات "تي-90" الروسية.

 

ووفق "ميليتري تايمز" فإن الجيش العراقي تخلي عن الدبابات الأمريكية لأسباب جيوسياسية بعدما نبهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن دبابات "أبرامز" أصبحت في حوزة المقاتلين الذين تدعمهم إيران.

 

ومن جهتها نبهت الصحيفة إلى أن تسليم الدبابات الروسية للعراق يمكن أن يتيح لروسيا مد نفوذها إلى المنطقة.

 

ويرى الباحث الأمريكي جيمس فيليبس أن استبدال العراق للدبابات الأمريكية بالروسية "يجرد الولايات المتحدة الأمريكية من أدوات التأثير ويزيد إمكانيات بغداد".

 

وإجمالاً، سلمت الولايات المتحدة نحو 140 دبابة أبرامز للعراق في الأعوام القليلة الماضية.

 

ولحظت وسائل إعلام أن دبابات "أبرامز" لم تظهر في العراق بمظهر جيد.

 

المزيد عن: امريكا العراق الدبابات الأمريكية الجيش العراقي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
-
x
14:00
-
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 2:40:03 PM