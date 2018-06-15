عاجل.. بوتين يتفق مع نتنياهو على زيادة التنسيق بشأن سوريا

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، على زيادة التنسيق في الملف السوري، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



واتفق الجانبان على تأمين الحدود السورية الإسرائيلية.



ويذكر أن أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين ناقش مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسيّ الوضع في سوريا، بما فيه العدوان الإسرائيليّ الليليّ على منشآت سورية، قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو.