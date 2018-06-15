ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. بوتين يتفق مع نتنياهو على زيادة التنسيق بشأن سوريا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:06 م
عاجل.. بوتين يتفق مع نتنياهو على زيادة التنسيق بشأن سوريا
طباعة
أسماء العزب
 
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، على زيادة التنسيق في الملف السوري، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

واتفق الجانبان على تأمين الحدود السورية الإسرائيلية.

ويذكر أن أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين ناقش مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسيّ الوضع في سوريا، بما فيه العدوان الإسرائيليّ الليليّ على منشآت سورية، قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو.
المزيد عن: رئيس الوزراء الاسرائيلي الوضع السوري الرئيس الروسي اتصال هاتفي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
-
x
14:00
-
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 2:40:03 PM