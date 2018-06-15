"فيسبوك" يطلق فلاتر جديدة للاحتفال بكأس العالم

أطلق تطبيق " فيسبوك" مجموعة من الفلاتر الجديدة التي تتيح للمستخدمين اختيار علم دولتهم لرسمه على وجوههم، كما يأتي على رأسهم العلم المصري.





ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة من خلال الضغط على أيقونة كاميرا القصص سواء من تطبيق فيس بوك الرئيسي أو من تطبيق ماسنجر، حيث سيلاحظ المستخدم تحول شكل زر الكاميرا إلى كرة قدم بيضاء، وبمجرد الضغط عليه ستفتح قائمة الفلاتر الخاصة بميزة القصص، مع وجود رمز جديد يضم شكل كرة القدم أيضا.





وبمجرد الضغط على الكرة ستظهر واجهة جديدة تشبه ملعب كرة القدم، مع مجموعة من أعلام كرة القدم الخاصة بالـ 32 دولة المشاركة في مباريات كأس العالم والتي يأتي على رأسها العالم المصري، وبمجرد الضغط عليه ستفتح الكاميرا وتطلب من المستخدم النظر إليها، لتظهر صورته وهى مغطاة بالعلم المصري بشكل يشبه من يقوم برسم وجهه بالعلم، كما يمكن للمستخدم تغيير شكل الرسومات الموجودة على وجهه بسهولة ويسر.



