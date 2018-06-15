ميدو ينتقد اختيار محمد الشناوي للعب أمام أوروجواي: مخاطرة كبيرة

انتقد أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك اختيار محمد الشناوي لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أوروجواي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018.

وأكد ميدو في الاستديو التحليلي قبل مباراة مصر وأوروجواي أن اختيار محمد الشناوي فيه مخاطرة كبيرة لأنه لا يمتلك الخبرة الدولية الكافية.

وأشار ميدو إلى أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر كان يجب عليه منح محمد الشناوي فرص أكبر في المباريات الودية لاختياره أساسيًا في المونديال.

تشكيل منتخب مصر أمام أوروجواي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد عبد الشافي وعلي جبر، وأحمد حجازي

خط الوسط: محمد النني، وطارق حامد، وعبد الله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمرو وردة

خط الهجوم: مروان محسن

تشكيل أوروجواي أمام مصر

حراسة المرمى: موسليرا

خط الدفاع: خيمينيز وكاسيريس وجودين وفاريللا

خط الوسط: أرسكايتا وفينشينتو وبينتاكور وناندس

خط الهجوم: لويس سواريز وإدينسون كافاني